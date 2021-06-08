يوسف الفارسي: المليشيات المسلحة بالمنطقة الغربية متحالفة مع «داعش»

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار، يوسف الفارسي، إن تداعيات التفجير الإرهابي على سبها، بصفة خاصة وليبيا بصفة عامة، يلقي بظلاله على الوضع الأمني والسياسي.

وأوضح الفارسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذه رسالة يبعثها تنظيم «داعش»، الذي يحاول استعادة نشاطه بشدة في مناطق سيطرة الجيش الوطني، لزعزعة أمن هذه المدن.

وكشف الفارسي، عن وجود تحالف بين المليشيات المسلحة غرب البلاد مع «داعش»، والتي كانت حليفة لها في السابق في حربها ضد الجيش الوطني الليبي.

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة، الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة سبها، الأحد الماضي، وتسبب في مقتل رجلي أمن، وإصابة 5 آخرين بجروح.