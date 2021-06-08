البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في سبها

أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، والتي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكد تضامنه ووقوفه التام مع ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية.

ودان الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزًا أمنيًا في مدينة سبها، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لليبيا حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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