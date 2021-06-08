فركاش: على المبعوث الأممي الذي يتلمس خطواته إيجاد مقاربة سريعة لنهج سابقته وليامز

رأى المحلل السياسي، فرج فركاش، أن “هناك قصورا ما يشوب جهود المبعوث الأممي يان كوبيش فيما يتعلق بتحقيق إجماع دولي لقضية توحيد المؤسسة العسكرية، وهي القضية التي تراوح مكانها منذ توقيع وقف إطلاق النار، رغم كونها مفتاح استقرار المرحلة الراهنة والمستقبلية”.

فركاش، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أن توحيد المؤسسة العسكرية، الذي يتضمن تفكيك التشكيلات العسكرية، وإعادة دمج من تتوافر به الشروط من عناصرها بالمؤسسات الأمنية الرسمية، هو الضامن لإجراء الانتخابات، وتعزيز شفافيتها والثقة بنزاهة نتائجها، كما أنه سينعكس إيجابيا على ملف المصالحة الوطنية وأيضا إخراج المرتزقة”.

وقال المحلل السياسي بهذا الخصوص: “على المبعوث الأممي، الذي يبدو وكأنه يتلمس خطواته بنوع من الهدوء والبطء، إيجاد مقاربة سريعة لنهج سابقته وليامز ليتفادى تعزيز الفكرة المأخوذة عنه في بعض الأوساط الدبلوماسية بعدم فاعليته في تحقيق الأهداف المطلوبة”.

وأشار فركاش إلى أن وليامز “وإن استفادت بالفعل من دعم سفير أمريكا لدى ليبيا، بالإضافة إلى خبرتها السابقة من العمل مع المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، إلا أنها اجتهدت في التواصل المباشر مع مختلف الأطراف الليبية، وشرائح عدة بالمجتمع خاصة الشباب، فضلاً عن اهتمامها بالمسارين الاقتصادي والعسكري”.

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