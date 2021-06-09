الفلاح: من المفترض أن تجهز القاعدة الدستورية وقانون الاستفتاء وتسلم لمفوضية الانتخابات قبل مطلع يوليو

أوضحت عضو ما يسمى “مجلس الدولة” واللجنة القانونية بملتقى الحوار ماجدة الفلاح، أن القاعدة الدستورية وضعتها اللجنة القانونية لملتقى الحوار، وقد رأى الليبيون الملتقى وهو يناقشها في جوّ اتّسم بالشفافية.

الفلاح، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، وفي تصريحات صحفية، قالت: “أحال المبعوث الأممي القاعدة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة لدراستها وإحالة مقترحاتهما بشأنها إلى البعثة، وهناك مقترح لعقد لقاء مباشر لملتقى الحوار نهاية يونيو أو مطلع يوليو”.

وتابعت: “من المفترض أن تجهز القاعدة الدستورية وقانون الاستفتاء وتسلم لمفوضية الانتخابات قبل مطلع يوليو، وما زال النقاش دائرا حول تقديم الاستفتاء على الانتخابات أو العكس، ومجلسا النواب والدولة وملتقى الحوار مجمعون على عقد الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل”.

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