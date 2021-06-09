عبد الله الشيباني: الإخوان يعملون على إقصاء التيار الوطني عبر “وثيقة الدستور”

رأى المحلل السياسي عبدالله الشيباني أن “إخوان ليبيا” يعملون على إقصاء التيار الوطني بواسطة بعض البنود في مسودة الدستور المطروحة.

وأضاف الشيباني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذا الأسلوب اتبعوه في عام 2012 عندما تبنى أعضاء المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي، والذي بسببه أقصيت كافة الكوادر الوطنية الليبية من مهامها ومنع بعضها الآخر من الوصول إلى المناصب القيادية.

وأكد المحلل السياسي أن أسلوب الإخوان متشابه في كل تحركاتهم التي تهدف للبقاء في السلطة لأكبر وقت ممكن حتى يتمكنوا من السيطرة على كل مفاصل الدولة.

وقال الشيباني إن “التعويل حاليا على التيار الوطني وعلى توحيده لإجراء الانتخابات القادمة تحت أي ظرف حتى تدوم مرحلة الاستقرار، ونصل في نهاية المطاف إلى تحقيق دولة مدنية ديمقراطية”.

وتحاول جماعة الإخوان في ليبيا وضع عراقيل أمام الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، من خلال التمسك بالاستفتاء على الدستور قبل الاستحقاق السياسي القادم، وتعطيل ملف المناصب السيادية.

وقال رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس، إن المجلس الاستشاري للدولة «لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم في واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها».

وأعلن المشري، عن فتح باب القبول وتقديم السير الذاتية للمناصب السيادية ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وفقا لمخرجات اجتماعات «أبوزنيقة 1»، على حد قوله.

ودعا الراغبين في الترشح للمناصب السيادية إلى التقدم بالسير الذاتية كلا إلى عضو دائرته، مؤكدا التزام العضو بعرض السير بكل «شفافية تامة»، وحتى موعد الإغلاق مساء الجمعة، ليتم فرز الملفات على مدى أربعة أيام ثم بعد ذلك يتم إعطاء المقبولين الفرصة في بث مباشر لعرض برامجهم أمام الليبيين، وفق قوله.

وادعى المشري أن مجلسه متمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، زاعما القدرة على إنجاز هذا الاستحقاق دون تعارض مع الموعد المحدد للانتخابات العامة في ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف المشري أن مجلسه يرفض توحيد مؤسسات الدولة دون توحيد المؤسسة العسكرية، على حد زعمه.