وزير الخارجية الألماني يناقش مع الدبيبة تحضيرات مؤتمر «برلين 2»

بحث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، هاتفيا، مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، تحضيرات مؤتمر برلين ليبيا الثاني، المزمع إقامته في 23 يونيو الجاري، بحسب وزارة الخارجية الألمانية.

وشدد وزير الخارجية الألماني، خلال الاتصال، على دعم ألمانيا الكامل لطريق السلام المستدام في ليبيا.

دعا هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيُعقد في 23 يونيو في وزارة الخارجية الألمانية في برلين، كما ستشارك للمرة الأولى حكومة الوحدة في هذا المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين ليبيا في 19 يناير من عام2020.

كما سيتم التركيز على مناقشة الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.

وينصب التركيز على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على النحو المتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ستكون هناك أيضًا خطوات لتوحيد قوات الأمن الليبية.، بحسب الخارجية الألمانية.