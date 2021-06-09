مجلس الأمن يؤيد استمرار غويتيرش أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ثانية

أيد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء استمرار أنطونيو غويتيرش أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ولاية ثانية وأوصى بأن تختاره الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 دولة في عضويتها لولاية أخرى تستمر خمس سنوات اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني عام 2022.

وقال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة والرئيس هذا الشهر لمجلس الأمن الدولي سفين يورجنسون إن من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو لاختيار الأمين العام.

وتولى غويتيرش المنصب بعد بان كيمون في يناير 2017 قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك في قيمة وجود الأمم المتحدة.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل الأمم المتحدة والمسؤولة وحدها عن 22 بالمئة من الميزانية الاعتيادية ونحو ربع ميزانية حفظ السلام.

وبدأ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالفعل في إعادة ما خفضه ترامب من تمويل لبعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وسعى عدد محدود لمنافسة غويتيرش البرتغالي على المنصب لكنه رسميا المرشح الوحيد. ولا يعتبر أي شخص مرشحا حتى ترشحه دولة عضو وسارعت البرتغال بترشيح جوتيريش (72 عاما) لفترة ولاية ثانية.

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