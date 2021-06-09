الشيباني: الإخوان يعملون على إقصاء التيار الوطني عبر “وثيقة الدستور”

رأى المحلل السياسي عبدالله الشيباني أن “إخوان ليبيا” يعملون على إقصاء التيار الوطني بواسطة بعض البنود في مسودة الدستور المطروحة.

وأضاف الشيباني في تصريحات صحفية، أن هذا الأسلوب اتبعوه في عام 2012 عندما تبنى أعضاء المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي، والذي بسببه أقصيت كافة الكوادر الوطنية الليبية من مهامها ومنع بعضها الآخر من الوصول إلى المناصب القيادية.

وأكد المحلل السياسي أن أسلوب الإخوان متشابه في كل تحركاتهم التي تهدف للبقاء في السلطة لأكبر وقت ممكن حتى يتمكنوا من السيطرة على كل مفاصل الدولة.

وقال الشيباني إن “التعويل حاليا على التيار الوطني وعلى توحيده لإجراء الانتخابات القادمة تحت أي ظرف حتى تدوم مرحلة الاستقرار، ونصل في نهاية المطاف إلى تحقيق دولة مدنية ديمقراطية”.

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