مشاورات تركية روسية في موسكو قبل “برلين 2”

عقد نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مشاورات في موسكو لبحث القضايا المتعلقة بالصراعات في ليبيا وسورية.

ووفق الخارجية الروسية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بـ«فيسبوك»، رحب الطرفان بالتقدم المحرز في المسار السياسي والعسكري والاقتصادي، فيما يتعلق باستعدادات السلطات الانتقالية للانتخابات العامة.

وشددت الخارجية الروسية على إيجاد حل شامل للأزمة الليبية بأسرع ما يمكن.

وتأتي اللقاءات التركية الروسية قبيل أسبوعين من انعقاد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو في العاصمة الألمانية، لاستعراض تنفيذ القرارات التي توجت المؤتمر الدولي الأول حول ليبيا في يناير 2020، وسط مطالبات مستمرة بترحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، لتيسير عملية الانتقال السياسي في ليبيا بحلول نهاية العام الجاري.