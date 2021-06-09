ليبيا الان

مشاورات تركية روسية في موسكو قبل “برلين 2”

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مشاورات في موسكو لبحث القضايا المتعلقة بالصراعات في ليبيا وسورية.

ووفق الخارجية الروسية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بـ«فيسبوك»، رحب الطرفان بالتقدم المحرز في المسار السياسي والعسكري والاقتصادي، فيما يتعلق باستعدادات السلطات الانتقالية للانتخابات العامة.

وشددت الخارجية الروسية على إيجاد حل شامل للأزمة الليبية بأسرع ما يمكن.

وتأتي اللقاءات التركية الروسية قبيل أسبوعين من انعقاد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو في العاصمة الألمانية، لاستعراض تنفيذ القرارات التي توجت المؤتمر الدولي الأول حول ليبيا في يناير 2020، وسط مطالبات مستمرة بترحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، لتيسير عملية الانتقال السياسي في ليبيا بحلول نهاية العام الجاري.

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ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • هذه أشياء واضحة والليبيين ضروري يوقفوا عالمهزلة متاع برلين 1 وبرلين 2 وممكن تصبح عادة وتصل ل 3 و 4 وحتى ماءة الف برلين ما يصنع حل لموضوع ليبيا
    الليبيين مستهدفين اقتصاديا من أحزاب وجهات متطرفة وترعاها دول منها عربية واجنبية
    ومعظمهم يدعمون حرب صليبية يهودية وجماعات غير عربية يحاولون تغيير المنطقة العربية لمنطقة صراعات واقصاء القانون الشرعي
    باختصار
    موضوع ليبيا يخص الليبيين لوحدهم
    واي جهة اخرى تحاول تشبيه الشأن الليبي بدولة اخرى
    فهم واهمون ومرضى نفسيين ويحتاجون للعلاج جلسات بالصاعق الكهرباءي فورا داخل المستشفيات

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