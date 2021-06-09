الكوني لـ«وفد أوروبي»: سنتخذ جملة من القرارات للحد من المخاطر الإرهابية في الجنوب

يعتزم موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة المتعقلة بمسائل الأمن القومي وخاصة في منطقة الجنوب الليبي ، ومن بينها تسمية معاون حرس الحدود للعمل من الجنوب، وتكليف معاون لقوة مكافحة الإرهاب في الجنوب، بالإضافة إلى القيام بزيارات لعدد من دول الجوار لدراسة قضايا الأمن والتعاون معها في تأمين الحدود المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه، الإثنين الماضي، بمكتب القائد الأعلى للجيش الليبي بقاعدة أبوسته البحرية بالعاصمة طرابلس، مع قائد البعثات المدنية للاتحاد الأوربي “فرانسيسكو استبيان ” الذي وصل الأحد إلى طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى لليبيا، بحضور سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا “خوسيه سابادي” ورئيسة بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا (يوبام) نتاليا سيا .

واطلع ” الكوني” الوفد الأوروبي رفيع المستوى على أن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قرر عقب عملية التفجير الإرهابية التي استهدفت نقطة أمنية بمدينة سبها واسفرت عن استشهاد ضابطي أمن– تشكيل لجنة أمنية برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في الحادثة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، كما أنه عقد الثلاثاء اجتماعا مع عدد من القادة العسكريين الليبيين لدراسة الوضع الأمني على الحدود الليبية وإجراءات ومتطلبات تعزيز ودعم القوات العسكرية والأمنية في المناطق الحدودية .

واعتبر ” الكوني ” أن السيطرة الأمنية على الحدود الليبية ممكنة جداً في حالة الحصول على المساعدة والدعم الدولي والأوروبي خاصةً في المجالات اللوجستية والتقنية.

بدوره، أبلع قائد البعثات المدنية للاتحاد الأوربي ” فرانسيسكو استبيان ” عضو المجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” بأن زيارته والوفد المرافق له لطرابلس تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بأمن وإدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، والعمل على دعم وقف إطلاق النار واستمرار الهدنة، وكذلك التباحث معكم عن آليات الدعم التي سيكون لبرامج الاتحاد الأوربي توفيرها لليبيا، خاصة في مناطق الجنوب حيث تتمركز بعض من شرادم إرهابية من داعش أو من تنظيم القاعدة، وكذلك النظر فيما تتعرض له الحدود الجنوبية من تدفق لموجات الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب المختلفة.

وأوضح الوفد الأوروبي، أن سيبحث أيضا المساعدة الأوروبية لحرس السواحل الليبية لدعم سيطرة ليبيا على حدودها البحرية وفق استراتيجية اورو متوسطية متكاملة.

وشدد المسؤول الأوروبي، على أن الاتحاد الأوربي ممتن لاعتماد ليبيا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود لهما أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد.

وأفادت مصادر مطلعة، أنه خلال مباحثات “الكوني” مع الوفد الأوروبي الكبير تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة لتوحيد جهود بعثات الاتحاد الأوروبي في سياق مشترك وفق تعاون ثنائي رفيع المستوى، بحسب «وكالة الأنباء الليبية».