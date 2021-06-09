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«القماطي»: تحية للرئيس «تبّون» على موقفه بعدم السماح للمرتزقة بأن يحتلوا طرابلس

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجّه جمعة القماطي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى دول المغرب العربي، ورئيس ما يعرف بـ«حزب التغيير»، التحية إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على ما وصفه بـ«موقفه بعدم السماح للمرتزقة بأن يحتلوا طرابلس».

وقال القماطي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تحية لموقف الجزائر الشقيقة وكلمة الرئيس عبد المجيد تبون الواضحة وموقفه المبدئي أن الجزائر لن تسمح لأول عاصمة مغاربية طرابلس بأن يحتلها المرتزقة”.

وأضاف “نحن في ليبيا نفتخر بهويتنا المغاربية وبأن مستقبلنا هو في اتحاد مغاربي قوي بموقعه الاستراتيجي وتمازج ثقافته الأمازيغية العربية”.

وكان الرئيس الجزائري، قد أكد أن بلاده كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس، على حد قوله.

ورد تبون على سؤال خلال لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية، ورصدته «الساعة 24»، عن مغزى تصريحه قبل عام بأن طرابلس خط أحمر، قائلا: “حينما قلنا إن طرابلس خط أحمر كنا نقصد أن تكون أول عاصمة مغاربية وأفريقية يحتلها المرتزقة، وكنا سنتدخل آنذاك”.

وسأله المذيع عما إذا كان ذلك التدخل عسكريا، فقال: “نتدخل بصفة أو بأخرى ولا نبقى مكتوفي الأيدي، ولما قلنا خط أحمر حقيقة كان خطا أحمر، وفهمونا، ووصلت الرسالة، ولم تحتل طرابلس” على حد تعبيره.

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الجزائر القماطي تبون طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مع احترامنا للرئيس الجزائري السيد / عبد المجيد تبّون نقول :\
    من صد غزو ميليشيات حفتر عن طرابلس وهزمه شر هزيمة هم الثوار والجبش الشرعي الليبي ، والدعم التركي بالسلاح والمعدات ، أما الجزائر فلم تتدخل مطلقًا ، بل لزمت الصمت والحياد بين الأطراف الليبية .. الخطوط الحمراء الجزائرية أو المصرية مجرد كلام للاستهلاك المحلي في مصر والجزائر .

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  • يامتخلف عقليا طرابلس محتلة من الاتراك يامتناك ومن مرتزقة سوريا ومليشيات متناحرة ومن منع الجيش الوطنى من تحريرها وفرض السيادة الوطنية ليس تبون الميبون ولا جرذان العبط بل ضوء اخضر من ترامب وبوتن لكلبهما اردوغان للقيام بجريمة حرب طبقا للقانون الدولى بنقل مرتزقة وارهابيين لمحاربة الجيش الوطتى المكلف من نواب الشعب بتحرير اليلاد من الارهاب فطرابلس حتى الان تحكمها الفوضى ومليشيات تهاجم المجلس الرئاسى وتهدد باحتلال الوزارات والانقلاب على الحكومة يينما مناطق سيطرة الجيش الوطنى لا تتخرك فيها اى وحدة عسكرية الا بامر المشير يينما فى غرب ليبيا قطاع طرق ترفض فتح طريق مصراته الا بعد دفع فدية مالية .
    وقريبا ان شاء الله سنرى الجيش الوطنى يفتح هذا الطريق بالقوة العسكرية ويحرر مصراته بدعم من الجيش المصرى بينما اردوغان سيعقد صفقة لبيع حصته فى ليبيا لصالح مصر وفرنسا وراينا سفير مصر يعاين ميناء مصراته المحتل من تركيا وراينا وزير خارجية تركيا يسافر للى فرنسا يعرض عليها جزءا من حصة تركيا فمصر وفرنسا صاحبى الخطين الحمر منعا اردوغان من نفط ليبيا وغاز شرق المتوسط وما يسعى اليه اردوغان دعم مصرى فرنسى لترسيم الحدود البحرية مع اليونان ووقتها لا يعنيه ليبيا ولا جرذانها يشربوا من البحر

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  • الخط الاحمر عندنا يصاحبه قوة ردع قوية نرى مفعوله السريع قالخط الاحمر المصرى نتج عنه نتائج واضحة للجميع حتى العميان فاردوغان اسكت الكلاب المسعورة من خوان مصر لارضاء السيسى ويتودد له وينسق مع مصر امنيا الان وراينا اليد الطولى لمصر فى ليبيا حتى فى طرابلس حيث دخلها رئيس وزراء مصر وعدد من الوزراء بينما مناطق سيطرة الجيش الوطنى فمحرمة على للاتراك يامتناك .
    وراينا وزير خارجية قطر يقول السيسى رئيس شرعى منتخب فى ضربة لجرذان الاخوان فنحن فى زمن لا يعرف الا القوة وجيش مصر هو الاقوى وسبق له سحق الجيش التركى مرتين والثالثة تابته

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