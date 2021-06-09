«القماطي»: تحية للرئيس «تبّون» على موقفه بعدم السماح للمرتزقة بأن يحتلوا طرابلس

وجّه جمعة القماطي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى دول المغرب العربي، ورئيس ما يعرف بـ«حزب التغيير»، التحية إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على ما وصفه بـ«موقفه بعدم السماح للمرتزقة بأن يحتلوا طرابلس».

وقال القماطي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تحية لموقف الجزائر الشقيقة وكلمة الرئيس عبد المجيد تبون الواضحة وموقفه المبدئي أن الجزائر لن تسمح لأول عاصمة مغاربية طرابلس بأن يحتلها المرتزقة”.

وأضاف “نحن في ليبيا نفتخر بهويتنا المغاربية وبأن مستقبلنا هو في اتحاد مغاربي قوي بموقعه الاستراتيجي وتمازج ثقافته الأمازيغية العربية”.

وكان الرئيس الجزائري، قد أكد أن بلاده كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس، على حد قوله.

ورد تبون على سؤال خلال لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية، ورصدته «الساعة 24»، عن مغزى تصريحه قبل عام بأن طرابلس خط أحمر، قائلا: “حينما قلنا إن طرابلس خط أحمر كنا نقصد أن تكون أول عاصمة مغاربية وأفريقية يحتلها المرتزقة، وكنا سنتدخل آنذاك”.

وسأله المذيع عما إذا كان ذلك التدخل عسكريا، فقال: “نتدخل بصفة أو بأخرى ولا نبقى مكتوفي الأيدي، ولما قلنا خط أحمر حقيقة كان خطا أحمر، وفهمونا، ووصلت الرسالة، ولم تحتل طرابلس” على حد تعبيره.