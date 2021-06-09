ليبيا الان

قشوط: الجيش التشادي سيحتل الجنوب عقب عملية داعش القادمة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر القيادي بمليشيات بركان الغضب، سليم قشوط، أن قيام تنظيم داعش الإرهابي بأي عملية في جنوب ليبيا، يعطي تشاد فرصة لاحتلالها.

وقال «قشوط في تغريدة عبر حسابه على تويتر، رصدتها “الساعة 24″، “أي عملية إرهابية أخرى  لداعش في الجنوب الليبي ستجدون الجيش التشادي المتواجد الان على الحدود الليبية  ليحتل الجنوب بوكالة عن فرنسا”.

وأضاف القيادي المليشياوي: “ولهذا السبب  الإنقلاب على ادريس دبي في تشاد  والأيام بيننا”.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حاجزا أمنيا في مدينة سبها جنوب البلاد وقد أسفر عن وفاة ضابطين وإصابة أربعة آخرين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ربنا ما يحرمك من العبط يابن الهابلة فعملية داعش تدل عبى ضعفهم غعى لذئاب منفردة ولم يعد لهم ملاذ امن مثل زمان فى درنة وبتغازى وسرت والجنوب حيث كانت سيارتهم العسكرية تقوم بالاستعراض اما الان فدخلوا الجحور مع الجرذان مع ضعف الاخوان فى كل مكان

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