«شلوف»: ليس هناك دولة في ليبيا حتى تستفيد من مقالاتي وتوظفها لصالحها

وصفت حنان شلوف، النائبة المنشقة عن البرلمان، ليبيا بأنها ليست دولة، مشيرة إلى أنها لن تستفيد من مقالاتها ولن توظفها لصالحها، على حد وصفها.

وقالت شلوف في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تواصلت معي أخت عزيزة على نفسي حول منشوراتي الأخيرة؛ سلسلة علاقة الرجل بالمرأة وسلسلة ظلم المرتب، مبدية اهتمامها بالمنشورات وأهميتها ولكن هي ترى أن التحليل السياسي الاستباقي للأحداث السياسية الكبرى الذي كنت أمارسه أكثر أهمية وأننا الآن في حاجة أكبر له من سلسلتي المقالات”.

وأضافت “نظرت في طلبها ونظرت في الحال الذي وصلت له ساحة الفعل السياسي، وجدت الأمر كما هو لم يتغير فيه شيء منذ أن اتخذت قرار الابتعاد عن الكتابة السياسية الاستشرافية والتوجه إلى الكتابات التوعوية التي تمس الإنسان مباشرة فليس هناك دولة يمكنها الاستفادة وتوظيف تلك المقالات لصالحها فلا وجود إلا لأحزاب ومجموعات مصالح لا يهمها لا صالح الوطن ولا المواطن”.

وتابعت “سيادة القرار في ليبيا منتهكة فكل القرارات تتخذ بالضغوط الدولية ولا علاقة لسلطة الشعب بها من قريب ولا بعيد”.

واستطردت “وجدت أن أسلم طريقة في عالم اللاسيادة، أن أوضح ما كنت أسرده في ورش العمل النسائية خشية أن يصادر المجتمع الدولي أطر شريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا على المستوى الاجتماعي وبالفعل قد نجحوا في هذا على مستوى تقعيد الإطار الدستوري من خلال الاتفاق السياسي ولم يبق إلا الإطار التنفيذي على مستوى الحكومة”.

واستكملت “الدور الذي ارتضيته لنفسي ولا يهمني النجاح أو الفشل فيه، لأن أقدم عملي لوجه الله ومعذرة لله هو أن أنبه للخطر الاجتماعي من دعوات الجندرة وتمكين المرأة التي أصبحت قائمة بالفعل بعد أن كنت استشرفه سابقا”.