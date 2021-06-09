“البشتي”: انقطاع الكهرباء في دولة غنية كليبيا يُعدّ فضيحة كبرى

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن إنقطاع الكهرباء المستمر في ليبيا يعد بمثابة فضيحة كبيرة.

وأضاف “البشتي” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: أن “انقطاع الكهرباء ولساعات في دولة غنية كليبيا تعد فضيحة كبرى”، لافتًا “حيث هذا الأمر لا يعاني منه حتى أفقر الدول! “.

تجدر الإشارة إلى إن الشركة العامة للكهرباء، كانت قد أعلنت انقطاع التيار ليوم الاثنين أكثر من 3 ساعات في الأجنحة الشرقية والغربية والجنوبية.

وجاء عن شركة الكهرباء في بيانها الدوري أن الجناح الغربي والجنوبي سينقطع عنه التيار الاثنين نحو 4 ساعات ونصف وعن الجناح الشرقي 3 ساعات.

وطلبت الشركة من المواطنين في حالة وقوع زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال الاتصال بها على الأرقام التالية: 0215825209 و201480090 و0214445042