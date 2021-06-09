إطلاق مبادرة خيرية جديدة برعاية الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – خبر
برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أطلقت الشركة القابضة للاتصالات مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود تحت شعار “وتعاونوا” وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
وتهدف المبادرة لجمع التبرعات عبر الرسائل النصية “sms” وإيداعها في حساب خاص وذلك لصيانة مساكن الأسرة المعوزة حيث تستهدف صيانة 100 مسكن حسب التوزيع الجغرافي وبنسب متفاوتة حسب التوزيع السكاني بقيمة تقديرية 50000 دينار لكل منزل وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليون دينار.
كما تهدف المبادرة إلى شراء بطاقات الدفع المسبق لتوفير خدمات صحية وسلع غذائية حيث سيتم مساعدة 1000 مريض من ذوي الأمراض المزمنة بقيمة مالية تتراوح بين الـ 2000 إلى الـ 5000 دينار موزعين على كافة ربوع ليبيا لمساعدتهم في توفير الأدوية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار.
وستستهدف المبادرة أيضا المعيلين للعائلات المحتاجة وذلك بإيداع قيمة مالية تتراوح بين 1000 و2000 دينار وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دينار ليبي.
يشار إلى أنه ستشكل لجان لدراسة الوضع الاجتماعي والإنساني للأسر والأشخاص المستهدفين لتنفيذ المبادرة .
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