الشباب تتابع مشروع دعم التنمية السلمية في ليبيا

عقد بديوان وزارة الشباب، أمس الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة وزير الشباب “فتح الله الزني” وبحضور الإدارات الفنية المختصة بالوزارة متمثلة في مدير إدارة المشروعات ومدير الشؤون القانونية وأعضاء في الفريق الاستشاري الشبابي لمكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة، للوقوف على تفاصيل ومتابعة مشروع “دعم وتعزيز الشباب في تحقيق التنمية السلمية في ليبيا” والذي ينفذ بدعم المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وعقد الاجتماع عبر تطبيق Zoom، وشارك من خلاله “مرتضى امامي” مدير المشروع من الجانب الألماني و”باولا” مستشارة تنمية الشباب ومشاركة ليبية متميزة من مستشارين ليبيين يمثلان المشروع في كادر المؤسسة بليبيا، حيث تولى جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تقديم عرض تناول أهداف المشروع وخطة العمل والمراحل التي تم إنجازها والتنسيق لاستمرار تنفيذ بقية الأنشطة ضمن خطة العمل والجدول الزمني للمشروع حتى شهر أغسطس 2021م.

وانتهى الاجتماع الى الاتفاق على الشروع في استكمال تنفيذ أنشطة المشروع المتبقية بالتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة بديوان الوزارة وضمن نهج لامركزي تتبناه الوزارة، لضمان عموم فائدة هذه المشاريع على شباب ليبيا وبما يسهم في رفع كفاءاتهم وتعزيز ثقافة التنمية السلمية لدى الشباب توافقاً مع مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب.