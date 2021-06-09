بصفته القائد الأعلى.. الرئاسي يطالب بيت المال بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة المرور

ليبيا – طالب المجلس الرئاسي بصفته ” القائد الأعلى للقوات المسلحة” في خطاب له رئيس غرفة العمليات لحماية وتأمين سرت – الجفرة إبراهيم بيت المال إعادة تمركز غرفته للبدء الفوري بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين بكل سهولة ويسر.

المجلس وفي خطابه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه دعا بيت المال إلى العمل على التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة “5+5″ ومديرات الأمن التي يقع الطريق الساحلي ضمن حدودها الإدارية بما يضمن فتح الطريق وتأمينه وسلامة المرور في الإتجاهين.

وأكد الرئاسي على ضرورة إعداد تقرير دوري مفصل للعرض على القائد الأعلى موضحًا ما قد تم اتخاذه من إجراءات وما يعترض مع عمل الغرفة من صعوبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها مشفوعًا بملاحظاتكم وتوصياتكم والإبلاغ عن أي طارئ في حينه قد يعرقل إجراءات فتح الطريق وتسهيل حركة المرور.

ونوه المجلس إلى أن المطالبات المذكورة أعلاه تأتي إشارة إلى توصيات اللجنة العسكرية المشتركة ” 5+5″ والمحالة إليه بموجب الكتاب رقم ” ل.ع.م،167/3″ والمؤرخ في الـ 15 من شهر أبريل من العام الجاري بشأن فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وإلى محضر اجتماع لمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى مجتمعًا أمس الأول لمناقشة ما ورد بالكتاب المشار إليه.

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