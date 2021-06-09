راديو فرنسا الدولي: هذا ما تواجهه القوات التركية ومرتزقتها السوريون في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره “راديو فرنسا الدولي” الضوء على الوجود العسكري المرفوض محليًا ودوليًا للقوات التركية ومرتزقتها السوريين على الأراضي الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الوجود العسكري يتعرض لضغوط كبيرة وسط تزايد الدعوات الدولية والليبية لإنهائه، متوقعًا زيادة هذه الضغوط بحلول اجتماع اللاعبين الأساسيين في الصراع الليبي في برلين هذا الشهر.

ونقل التقرير عن ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﺸﺎري معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأميركية آية بورويلة قولها: “كان هناك قراران من مجلس الأمن الدولي بالفعل لإزالة كل الوجود الأجنبي من ليبيا، لذا نعم تغيرت الساحة السياسية كثيرًا، وكان هناك إدراك متزايد بأن تركيا تعزز وجودها على البحر المتوسط ​​في ليبيا”.

وأضافت بورويلة قائلة: “لذلك أعتقد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد استيقظا بشأن النوايا التركية في ليبيا”، فيما أشارت محللة العلاقات الدولية إلهان أوزجيل إلى أن أنقرة ستخضع على الأرجح للضغوط الدولية وتقلل جزئيًا من وجودها العسكري.

وبينت أوزجيل أن الشعب الليبي لن يعجبه وجود الجيش التركي في ليبيا، ما يعني أن أردوغان سيسحب المرتزقة السوريين ويبقي على قوة ارتباط غير قتالية صغيرة، فيما اختتم التقرير بالإشارة إلى سعي تركيا لتحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبر ادعاء تأمين الحدود الجنوبية للاتحاد.

ترجمة المرصد – خاص

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