وزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، بزيارة مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة ضمن برنامج الجولات التفقدية للجهات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة على هامش زيارتها للمنطقة الشرقية .

وعقدت الوزيرة، اجتماعا لمدراء الإدارات والمسؤولين بالمجمع تم خلاله التعرف على سير العمل بالمجمع والامكانيات المتاحة والاستماع الى ما يحتاجه هذا المرفق الحيوي من تجهيزات بما يمكنه من القيام بعمله.

وبعد الاجتماع، تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مرافق المجمع واستمعت خلالها شروح وافية حول سير العمل بالمؤسسات الاجتماعية من دار رعاية الطفل ودار رعاية البنين ودار رعاية البنات ودار الضيافة بالإضافة الى إدارة الرعاية الاجتماعية التي تحوي المكاتب الاجتماعية والنفسية والمهنية والتدريبية وغيرها من الأقسام والوحدات العاملة بالمجمع .

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لحسن عمل مرافق مجمع المرج رغم قلة الامكانيات والاحتياجات ، مشددة على حرصها في أخذ كل الملاحظات والاحتياجات التى تم المطالبة بها خلال الزيارة بعين الاعتبار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

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