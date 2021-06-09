نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يكون الطقس معتدل على اغلب مناطق الشمال وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط رخات من المطر على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 31) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 29) مْ على الساحل ، وتتراوح ما بين (36 – 39) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجفرة.

•الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 41) مْ ولا تتجاوز (32) مْ على الحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:14). فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

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