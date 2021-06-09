«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا ومرتفع جنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال، اليوم الأربعاء، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

الخليج – رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

– الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط زخات من المطر على بعض المناطق.

– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و31 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.

– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على الساحل، وبين 36 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة.

– الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على الحمادة.

الكفرة – السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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