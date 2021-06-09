ليبيا الان

«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا ومرتفع جنوبا

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال، اليوم الأربعاء، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

الخليج – رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:
– الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط زخات من المطر على بعض المناطق.
– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و31 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده:
– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.
– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على الساحل، وبين 36 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:
– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة.
– الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على الحمادة.

الكفرة – السرير- تازربو:
– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
– الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك