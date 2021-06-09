الملف الليبي على طاولة المباحثات بين المغربية التركية

عقد وزيرا خارجية المغرب وتركيا مباحثات، عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها الملف الليبي.

وأشاد الوزير التركي مولود تشاووش أوغلو، بالدور القيادي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في المنطقة، والجهود “الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب كقطب إقليمي للاستقرار والتنمية”.

وأكد الوزير المغربي ناصر بوريطة، أهمية استمرار “التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في ليبيا، والشرق الأوسط، والبحر الأبيض المتوسط”، مع تركيا.

كما أشاد الوزيران بـ”علاقات الصداقة والشراكة الممتازة بين البلدين”، واتفقا على ضرورة تفعيل “آليات الحوار والتعاون وعقد لقاءات جديدة للحوار السياسي واللجنة المشتركة”.

وشدد البيان الخارجية المغربية، على أهمية توطيد “الشراكة الاقتصادية من خلال وضع خارطة طريق تهدف إلى تشجيع الاستثمار والاستفادة من سلاسل القيمة الجديدة”.

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