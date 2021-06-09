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باشاغا: ناقشت مع وزير دولة ألماني ضرورة إجراء انتخابات نزيهة في ديسمبر

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد فتحي باشاغا وزير داخلية ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، إنه ناقش مع  وزير الدولة خارجية ألمانيا  أهمية خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه، على تويتر، “كان لي شرف اللقاء بوزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، نيلز آنين. حيث ناقشنا أهمية خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية وضرورة إجراء انتخابات نزيهة في ديسمبر”.

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء على “أهمية مؤتمر برلين 2 في توفير الدعم الدولي لليبيين الملتزمين بالسلام والوحدة والحريصين على انتقال ديمقراطي للسلطة”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • باي صيفه ناقشت الالماني وانت مليشياوي سحبت منه الثقه وجرد من صلاحياته لما تتدككوا في كل شئ في طريقو طبخ الباميه وتحشروا في انفسكم في مسائل سياسيه حتي خارج السلطه وانتم

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