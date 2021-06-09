باشاغا: ناقشت مع وزير دولة ألماني ضرورة إجراء انتخابات نزيهة في ديسمبر

أكد فتحي باشاغا وزير داخلية ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، إنه ناقش مع وزير الدولة خارجية ألمانيا أهمية خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه، على تويتر، “كان لي شرف اللقاء بوزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، نيلز آنين. حيث ناقشنا أهمية خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية وضرورة إجراء انتخابات نزيهة في ديسمبر”.

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء على “أهمية مؤتمر برلين 2 في توفير الدعم الدولي لليبيين الملتزمين بالسلام والوحدة والحريصين على انتقال ديمقراطي للسلطة”.

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