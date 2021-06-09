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الخدمات الصحية بنغازي: تطعيم مجموعة أخرى من حجاج بيت الله الحرام 

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي تطعيم مجموعة أخرى من حجاج بيت الله الحرام، بمكتب الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتنسيق مع تنسيقية حجاج بنغازي.

وأوضح بيان أصدره مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي، أن الخدمات الصحية ببنغازي،  قامت مساء أمس الثلاثاء،  بتطعيم مجموعة أخرى من حجاج بيت الله الحرام بوحدة تطعيم البالغين والمسافرين التابعة لقسم الأمراض السارية والمتوطنة بمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي وذلك بالتنسيق مع تنسيقية حجاج بنغازي.

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الخدمات الصحية بنغازي حجاج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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