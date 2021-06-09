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المجلس الاستشاري يجدد إلتزامه بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد مجلس الدولة الاستشاري أمس الثلاثاء جلسته الخامسة والستين برئاسة رئيس المجلس “خالد المشري” بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتمت خلال الجلسة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مناقشة المسار الدستوري والالتزام بضرورة الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى استعراض القاعدة الدستورية التي أحيلت من اللجنة القانونية بفريق الحوار من خلال المبعوث الأممي في ليبيا، إذ سيتم جمع ملاحظات الأعضاء وطرحها في جلسة المجلس القادمة.

كما ناقش المجلس ملف المناصب السيادية وسبل خلق أرضية توافقية مع مجلس النواب بشأنها، على أن تكون مخرجات (أبو زنيقة) هي المرجعية للمجلس في اختيار المرشحين للمناصب السيادية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • خانب المشري لقب بالمشري لأن تركيا اشترته وجعلت منه رئيس المجلس الأنكشاري وهو يتبع آوامر الباب العالي وينفذ الاوامر حرفيا ولابد ان يتشاور مع تركيا راعية الانكشاريين العرب

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