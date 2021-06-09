ليبيا الان

الهنقاري لـ “الدبيبة”: نريد وزيرة خارجية تحلّ مشاكل الوطن “مش عارضة أزياء”

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر  محمد الهنقاري، ضيف قنوات الإخوان المسلمين الدائم، بوصفه “محلل سياسي”، من ملابس وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، واصفًا إياها بـ “عارضة الأزياء”.

وقال «الهنقاري»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، موجهًا حديث لرئيس الحكومة: “يا معالي رئيس الوزراء  عبدالحميد ديبية. نحن نريد وزيرة خارجية  تحل مشاكل الوطن مش وزيرة عارضة أزياء، الله يسامحك وخلاص”.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الموجهة ضد «المنقوش» زادت حدتها الفترة الأخيرة عقب إعلانها ضرورة إخراج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وعلى رأسهم  القوات التركية، من أجل تنفيذ بنود خارطة برلين واتفاق الحوار السياسي في تونس وجنيف.

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الدبيبة المنقوش الهنقاري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الوحيده اللي ساعدت الوطن باسلوبه المتعلم والراقي.
    حسن المظهر واسلوب التعامل مع اهل الجيران يقيم من انت في الخارج يامحترم.
    والا تريد لحيه طويله من جماعتكم يحشمنا مع البرانيا.
    اتقي الله في نفسك النميمه والفتنه لايحبهما الله ومعدش تتكلم علي بنات الناس لباسها محترم ونظيف وواجهت العالم بطرد العدوان التركي علي ارض الوطن.
    شوف روحك انتي شن لابس قبل تبي حد يعلق علي لبسك في الاذاعه كل يوم؟ ولا لا؟ تراهو نطيحو فيك لن تسيبها خدمتك كانا نبو.
    فخر لكل ليبي وليبيا عندهم وزيره خارجيه ليبيه وطنيه بحق واللي يبي يقول حاجه عليها يراجع نفسه قبل والا هيواجه 6 مليون ليبي يمسحو بيه الارض

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