الهنقاري لـ “الدبيبة”: نريد وزيرة خارجية تحلّ مشاكل الوطن “مش عارضة أزياء”

سخر محمد الهنقاري، ضيف قنوات الإخوان المسلمين الدائم، بوصفه “محلل سياسي”، من ملابس وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، واصفًا إياها بـ “عارضة الأزياء”.

وقال «الهنقاري»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، موجهًا حديث لرئيس الحكومة: “يا معالي رئيس الوزراء عبدالحميد ديبية. نحن نريد وزيرة خارجية تحل مشاكل الوطن مش وزيرة عارضة أزياء، الله يسامحك وخلاص”.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الموجهة ضد «المنقوش» زادت حدتها الفترة الأخيرة عقب إعلانها ضرورة إخراج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وعلى رأسهم القوات التركية، من أجل تنفيذ بنود خارطة برلين واتفاق الحوار السياسي في تونس وجنيف.