القماطي: تحية لتبّون على موقفه

وجّه جمعة القماطي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى دول المغرب العربي، التحية إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على ما وصفه بـ”موقفه بعدم السماح للمرتزقة بأن يحتلوا طرابلس”، بحسب قوله.

القماطي، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “تحية لموقف الجزائر الشقيقة وكلمة الرئيس عبد المجيد تبون الواضحة وموقفه المبدئي أن الجزائر لن تسمح لأول عاصمة مغاربية طرابلس بأن يحتلها المرتزقة”، بحسب قوله.

وأضاف: “نحن في ليبيا نفتخر بهويتنا المغاربية وبأن مستقبلنا هو في اتحاد مغاربي قوي بموقعه الاستراتيجي وتمازج ثقافته الأمازيغية العربية”، بحسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

