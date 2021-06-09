شركة تداول تبحث التحديثات التقنية على بطاقة المرتب

بحثت مدير إدارة الموارد البشرية بشركة تداول للتقنية رفقة مدير مكتب النشاط ومدير مكتب الوكيل بديوان المحاسبة، التطورات التقنية وتسخيرها لخدمة موظفي القطاع العام فيما يخص المرتبات.

ووفقًا لبيان شركة تداول، قام ديوان المحاسبة بتبني التحديثات التقنية، وذلك تكملة لمشروع بطاقة المرتب التي أطلقت بالشراكة بين شركة تداول والمصارف التجارية العاملة ف ليبيا في عام 2018، إذ تم اطلاقها كبطاقة إلكترونية مسبقة الدفع يتم شحنها بجزء من المرتب وتقبل السحب في ثلاثة آلاف نقطة.

وأكدت الشركة في بيانها، أنه ومع تطور التقنيات المستخدمة وبعد توطين المعالج المحلي، قامت الشركة بتحديث التعاقدات لضم الخدمات الإضافية وإزالة العمولات على حاملي البطاقات، إضافة إلى أن البطاقة أصبحت تعمل في ثمانمائة آلاف نقطة بيع على مستوى ليبيا.

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