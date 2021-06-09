الكبير يتابع سير العمل بالمشاريع المعنية بالتحول الرقمي

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة مدراء المشاريع التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي المعنية بالتحول الرقمي، سير عمل المشاريع وآخر تطوراتها.

كما بحث المجتمعون بمقر المصرف، سلامة النظام المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الشفافية والإفصاح والاستدامة المالية للدولة والحوكمة وبناء القدرات والتأجير التمويلي، إضافة لذلك، فقد أطلع الكبير على نسب إنجاز المشاريع السابقة من ضمنها مشروع السيولة، التي ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

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