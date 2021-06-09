مجلس الدولة يجدد إلتزامه بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

عقد ما يسمى “مجلس الدولة”، أمس الثلاثاء جلسته الخامسة والستين، برئاسة رئيسه القيادي بجماعة الإخوان “خالد المشري” بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتمت خلال الجلسة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مناقشة المسار الدستوري والالتزام بضرورة الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى استعراض القاعدة الدستورية التي أحيلت من اللجنة القانونية بفريق الحوار من خلال المبعوث الأممي في ليبيا، إذ سيتم جمع ملاحظات الأعضاء وطرحها في جلسة المجلس القادمة.

كما ناقش المجلس ملف المناصب السيادية وسبل خلق أرضية توافقية مع مجلس النواب بشأنها، على أن تكون مخرجات (أبو زنيقة) هي المرجعية للمجلس في اختيار المرشحين للمناصب السيادية.

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