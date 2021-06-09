النمر للمشري: لن تعود مركزيتكم البغيضة بمظالمها وتغولها ومغالبتها من خلال مسودة كشلاف الاخوانية

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تعليق
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هزيان المشرى لا قيمة له فالاخوان قلة من حثالة المجتمع الليبى والدعم الخارجى لهم اصبح محدودا فنرى تركيا وقطر تتوسل لقاهر الاخوان وتقدم له الاخوان قربان بعد ان فشلوا فى مهمتهم القذرة وكانت النتيجة عكسيا فبدلا من اسقاط مصر بعد سقوط ليبيا اصبحت مصر اقوى عسكريا وسياسيا واقتصاديا ودعمت انشاء جيش وطنى ليبى قوى راينا العرض العسكى الكبير القادر على ابادة صراصير الاخوان ولم يعد لديهم سوى الهزيان ومجلس المشرى لا شرعية ولا شعبية له فالسلطى التشريعية الوحيدة هى لمجلس النواب هو من يحدد القوانين الانتخايية اما حركات للمشرى الغبية فلتبرير سقوط الجرذان فى الانتخابات القادمة كما قال رئيس مفوضية الانتخاب واوجع الجرزان ولا قيمة لمجلس المشرى الساقط شرعا مع نهاية الصخيرات وهو العدم سواء .
وما يفعله اشبه بشوية جرذان يقفون على القضبان لمنع مرور قطار ليبيا الجديدة فيمر القطار ولا يبالى باشلاء الجرذان وحتى البديل لفشل الانتخابات فى صالح الجيش الوطنى القادر على استكمال التحرير
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