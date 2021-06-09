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النمر للمشري: لن تعود مركزيتكم البغيضة بمظالمها وتغولها ومغالبتها من خلال مسودة كشلاف الاخوانية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقد عضو ملتقى الحوار بالقاسم النمر، اليوم الأربعاء، ما جاء على لسان رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري.
النمر، وفي تدوينة له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “ياسيد مشري ليس المشير خليفة حفتر وحده من يعارض مسودة كشلاف كما تقول وتدعي باطلا فكل القوى الفدرالية والبرقاوية والشعوب الاصلية ترفض مسودة تخطت ارادة الامه الي الاخذ بإرادة اطراف سياسية بعينها”.
وتابع: “ياسيد مشري لن تعود مركزيتكم البغيضة بمظالمها وتغولها ومغالبتها من خلال مسودة كشلاف الاخوانية، وباصراركم على مشروع هذا الدستور المعيب إنما تدفعونا في اتجاه عودة ليبيا الي اوضاعها الطبيعية قبل الضم القسري عام 1951م، وسنواجه مشروعكم الجديد ما دام فينا عرق ينبض بعشق برقه وحب اهلها ولن نفرط في مستقبل اجيالنا مهما غلى الثمن”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • هزيان المشرى لا قيمة له فالاخوان قلة من حثالة المجتمع الليبى والدعم الخارجى لهم اصبح محدودا فنرى تركيا وقطر تتوسل لقاهر الاخوان وتقدم له الاخوان قربان بعد ان فشلوا فى مهمتهم القذرة وكانت النتيجة عكسيا فبدلا من اسقاط مصر بعد سقوط ليبيا اصبحت مصر اقوى عسكريا وسياسيا واقتصاديا ودعمت انشاء جيش وطنى ليبى قوى راينا العرض العسكى الكبير القادر على ابادة صراصير الاخوان ولم يعد لديهم سوى الهزيان ومجلس المشرى لا شرعية ولا شعبية له فالسلطى التشريعية الوحيدة هى لمجلس النواب هو من يحدد القوانين الانتخايية اما حركات للمشرى الغبية فلتبرير سقوط الجرذان فى الانتخابات القادمة كما قال رئيس مفوضية الانتخاب واوجع الجرزان ولا قيمة لمجلس المشرى الساقط شرعا مع نهاية الصخيرات وهو العدم سواء .
    وما يفعله اشبه بشوية جرذان يقفون على القضبان لمنع مرور قطار ليبيا الجديدة فيمر القطار ولا يبالى باشلاء الجرذان وحتى البديل لفشل الانتخابات فى صالح الجيش الوطنى القادر على استكمال التحرير

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