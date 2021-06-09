النمر للمشري: لن تعود مركزيتكم البغيضة بمظالمها وتغولها ومغالبتها من خلال مسودة كشلاف الاخوانية

انتقد عضو ملتقى الحوار بالقاسم النمر، اليوم الأربعاء، ما جاء على لسان رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري.

النمر، وفي تدوينة له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “ياسيد مشري ليس المشير خليفة حفتر وحده من يعارض مسودة كشلاف كما تقول وتدعي باطلا فكل القوى الفدرالية والبرقاوية والشعوب الاصلية ترفض مسودة تخطت ارادة الامه الي الاخذ بإرادة اطراف سياسية بعينها”.

وتابع: “ياسيد مشري لن تعود مركزيتكم البغيضة بمظالمها وتغولها ومغالبتها من خلال مسودة كشلاف الاخوانية، وباصراركم على مشروع هذا الدستور المعيب إنما تدفعونا في اتجاه عودة ليبيا الي اوضاعها الطبيعية قبل الضم القسري عام 1951م، وسنواجه مشروعكم الجديد ما دام فينا عرق ينبض بعشق برقه وحب اهلها ولن نفرط في مستقبل اجيالنا مهما غلى الثمن”.

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