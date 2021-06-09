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صنع الله يكشف عن خسائر ليبيا جراء تسرب النفط في حقل السماح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله في مناسبة للقطاع اليوم الأربعاء عن خسائر ليبيا جراء حالات تسرب بخط أنابيب نفط في حقل السماح.

مصطفى صنع الله، وفي نبأ نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال: “إن بلاده فقدت 50 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام بوحدتها “أكاكوس” للعمليات النفطية وتكبدت المزيد من الخسائر من شركة “الواحة للنفط” بسبب حالات تسرب بخط أنابيب”.

وأمس قال مصدر نفطي بشركة “الواحة للنفط”، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومهندس نفط بحقل السماح الليبي، إن تسربا في خط أنابيب بحقل النفط قد يؤدي لوقف عمليات الضخ.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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