معيتيق: الرافضون للانتخابات من الشعب يريدون “تأبيد الأزمة”

صرّح عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق إن الانتخابات واجب وطني لإخراج ليبيا من ديمومة المؤقت وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية .

وأضاف معيتيق في تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك أن الانتخابات واجب لا يتم إلا بتحقق شرط يرتقي إلى مستوى الواجب وهو صياغة الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات.

وكتب معيتيق: بعد احتدام التجاذبات والخلافات حول القاعدة الدستورية: هل قدر بلادنا اليوم أن تُؤبَّد انقساماتها وأن تُنقَل الصراعات الميدانية، بتعبيرات جديدة وبوسائل متطورة ومتخفية ؟

كما تسائل في منشوره قائلاً : لماذا لا يريد البعض الذهاب إلى الانتخابات ولماذا يخافون من الاحتكام إلى الشعب وتأبيد الأوضاع الراهنة؟ في إشارة ضمنية إلى تيار الإسلام السياسي الرافض للانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب.

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