سيناتور أمريكي لبلينكين: تركيا تلعب دورًا شريرًا في ليبيا ويجب إيقافها

تقدم السيناتور الأمريكي بوب مينينديز بتساؤل عن الانتهاكات التركية في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، حول أولويات المساعدات الخارجية للسنة المالية 2022 لإدارة الرئيس جو بايدن.

وأشار مينينديز، بحسب تقرير لمجلة الإذاعة العامة بأرمينيا، إلى الانتهاكات التركية داخليا من خلال اعتقال الصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى انتهاك القانون الدولي بتهدد قبرص ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، فضلا عن إنشاء منطقة اقتصادية بليبيا غير معترف بها.

وأكد السيناتور الأمريكي أن تركيا تلعب دورًا شريرًا في ليبيا، متوجها إلى وزير الخارجية بقوله: “ماذا سنفعل لمواجهة تركيا في عهد أردوغان؟ وأنا أقول تركيا تحت حكم أردوغان لأن الأمر لا يتعلق بالشعب التركي، لكنه بالتأكيد يتعلق بقائده”.

وقال بلينكين، بحسب التقرير: “من المؤكد أننا نشارك هذه المخاوف، وأشركنا تركيا بشكل مباشر بشأنها”، مستدركا: “لكن يجب على الولايات المتحدة أن تبقي تركيا مرتبطة بالغرب ومتماشية مع بعض القضايا الحاسمة الأخرى”.

ورد السيناتور مينينديز: “أنا أفهم أننا نريد أن ترتكز تركيا على الغرب، ولكن لا يمكنك أن تكون راسخًا في الغرب والانجراف في كل اتجاه آخر بعيدًا عن جميع المبادئ الأساسية التي نؤمن بها كحليف في الناتو وأيضًا جميع المبادئ الأخرى”.

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