إحباط سرقة أسلاك كهرباء في القره بوللي

أحبطت قوة دعم مديرية أمن القره بوللي محاولة سرقة أسلاك كهرباء في البلدية.

وورد بلاغ إلى القوة من مشرف المحطة الكهربائي القره بوللي، مفاده محاولة سرقة أسلاك نحاس من المحطة، بطول نحو 700 متر تقريبا، حيث جرى العثور عليها في مزرعة بالقرب من وادي المسيد، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى تواصل الأمن مع مركز حماية الطاقة الكهربائية القره بوللي، للتحقيق في الواقعة من حيث الاختصاص، وما زال البحث والتحري عن السارقين لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

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