«الوطني لمكافحة الأمراض» يخاطب البلديات لمتابعة  الآثار الجانبية لطعوم كورونا

خاطب مدير عام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض للمدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات بشأن متابعة رصد الآثار الجانبية والأحداث العكسية للطعوم الذي يعد ركيزة من ركائز حملة التطعيم ضد فيروس كورونا .

وأوضح البيان، الذي نشره حساب المركز الوطني، على فيسبوك، أنه في إطار استمرار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ولضمان سير الحملة بالشكل المطلوب، فإن متابعة رصد الآثار الجانبية والأحداث العكسية للطعوم يعد ركيزة من ركائز حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لما له من أهمية في متابعة ما يترتب عن هذه الطعوم من آثار جانبية وأحداث عكسية تحدد الاستمرار في إعطائها من عدمه و خاصة انها طعوم جديدة وتتم متابعة ما تحدثه عالميا.

وتابع البيان، أنه “وفقا لخطابنا السابق بخصوص تشكيل لجان للإشراف على الحملة بالبلديات تضم في عضويتها ” طبيب لمتابعة الآثار الجانبية والاحداث العكسية” لذا نؤكد علیکم التالي؛ 1. ضرورة وجود النموذج الخاص بالتبليغ عن الآثار الجانبية والأحداث العكسية في كل مراکز التطعيم . 2. ضرورة وجوده مشرف في البلدية لمتابعة الآثار الجانبية والأحداث العكسية وأن يكون على تواصل مستمر مع فريق اليقظة الدوائية للجنة التسييرية للحملة .

وأكمل البيان، 3. ضرورة التأكد من وجود أدوية الطوارئ بمراكز التطعيم وأهمها ” الأدرينالين والهيدروکورتیزون “. 4. تجميع النماذج الورقية من البلاغات وتسليمها إلى فريق اليقظة الدوائية باللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. 5. ضرورة التنبيه للمواطنين بالإتصال على الرقم الخاص بغرفة الطوارئ بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض (195) في حال حدوث أي أثار جانبية وأحداث عكسية.