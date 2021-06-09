جمال الزوبية: كلام المشري عن رئيس مفوضية الانتخابات “أقرب للتصديق”

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في «حكومة الإنقاذ»، أن “رد المشري على عماد السايح، وكلامه هذه المرة أقرب للتصديق” لافتًا إلى أنه “اتضح ان عماد السايح كان لخدمة طرف ضد طرف”.

وقال الزوبية، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “قلت له هذا في اجتماع على الزووم فتوتر وزعل ولكنها الحقيقة وهي لاشك موجعة”.

وكان رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، قد اتهم اليوم الثلاثاء، رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالتدليس لإدلائه بتصريحات صحفية غير صحيحة مؤخراً.

وقال «المشري»، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس، إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير 2019، متهما المفوضية بـ«التلكؤ» في إجراء الاستفتاء.

وشدد على أن المجلس الاستشاري للدولة «لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم في واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها»، معتبرا أن ذلك يعد «أرضية مهمة جدا لإنجاح الانتخابات ودون ذلك عبث». بحسب كلامه

وعبر عن تخوفه من أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة وفق القاعدة الدستورية بصلاحيات واسعة واحتمالية رفض بعض الأطراف نتائج الانتخابات قد يسفر عن «صراع أعنف».، في إشارة مبطنة لرفضه انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.