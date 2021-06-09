جمال الزوبية: كلام المشري عن رئيس مفوضية الانتخابات “أقرب للتصديق”

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في «حكومة الإنقاذ»، أن “رد المشري على عماد السايح، وكلامه هذه المرة أقرب للتصديق” لافتًا إلى أنه “اتضح ان عماد السايح كان لخدمة طرف ضد طرف”.
وقال الزوبية، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “قلت له هذا في اجتماع على الزووم فتوتر وزعل ولكنها الحقيقة وهي لاشك موجعة”.
وكان رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، قد اتهم اليوم الثلاثاء، رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالتدليس لإدلائه بتصريحات صحفية غير صحيحة مؤخراً.
وقال «المشري»، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس، إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير 2019، متهما المفوضية بـ«التلكؤ» في إجراء الاستفتاء.
وشدد على أن المجلس الاستشاري للدولة «لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم في واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها»، معتبرا أن ذلك يعد «أرضية مهمة جدا لإنجاح الانتخابات ودون ذلك عبث». بحسب كلامه
وعبر عن تخوفه من أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة وفق القاعدة الدستورية بصلاحيات واسعة واحتمالية رفض بعض الأطراف نتائج الانتخابات قد يسفر عن «صراع أعنف».، في إشارة مبطنة لرفضه انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
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