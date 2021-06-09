جماعة الاخوان: النقاش ما زال دائرًا حول تقديم الاستفتاء على الانتخابات أو العكس

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الإستشاري القيادية في جماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إن القاعدة الدستورية وضعتها اللجنة القانونية لملتقى الحوار، وقد رأى الليبيون الملتقى وهو يناقشها في جوّ اتّسم بالشفافية.

الفلاح وفي تصريح لمنصة “فواصل” أمس الثلاثاء أضافت أن المبعوث الأممي أحال القاعدة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة لدراستها وإحالة مقترحاتهما بشأنها إلى البعثة.

وأشارت إلى أن هناك مقترحًا لعقد لقاء مباشر لملتقى الحوار نهاية يونيو أو مطلع يوليو، مؤكدةً أنه من المفترض أن تجهز القاعدة الدستورية وقانون الاستفتاء وتسلم لمفوضية الانتخابات قبل مطلع يوليو.

الفلاح لفتت إلى أن النقاش ما زال دائرًا حول تقديم الاستفتاء على الانتخابات أو العكس، مؤكدةً أن مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار مجمعون على عقد الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية