ضبط شحنة كبدة بميناء الخمس وردت باعتبارها بطاطس مجمدة

تمكن أعضاء مركز جمرك ميناء الخمس البحري صباح الأربعاء من ضبط شحنة من الكبدة المجمدة داخل حاوية (40 قدم) بلغت (905) صندوق بأوزان تتراوح بين (20) و (30) كيلو للصندوق وردت على أنها بطاطس مجمدة بحسب الإقرار الجمركي.

واحتوت الحاوية «40 قدم» على 905 صناديق بأوزان تتراوح بين 20 و30 كيلو للصندوق، على ما نشر مركز جمرك ميناء الخمس البحري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– ضبط حاوية على متنها جهاز يستخدم في صناعة المخدرات بميناء الخمس البحري

وفي يناير الماضي، تمكنت مديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري من ضبط حاوية على متنها آلة تعبئة تستخدم في صناعة المخدرات، قادمة من الصين.

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