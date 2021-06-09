المصباحي: سعي إخوان ليبيا للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات هدفه استمرار المرحلة المؤقتة

ليبيا – رأى رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصباحي أن سعي إخوان ليبيا للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات يوضع تحت بند خلط الأوراق، طمعًا في استمرار المرحلة المؤقتة، وعدم الوصول لمرحلة دائمة وسلطة منتخبة.

المصباحي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء قال: إن مسودة الدستور في حال رفضت من الشعب الليبي، ستجرى بعدها عملية استفتاء أولى وثانية ينتج عنها زعزعة استقرار البلاد.

وأضاف: “كل المناورات السياسية لتنظيم الإخوان تهدف إلى تأجيل الانتخابات لأنهم يعلمون أن مصيرهم فيها الفشل الذريع”، لافتًا إلى وجود قوى خارجية (لم يسمها) تسعى لاستمرار ليبيا في حالة اللا دولة، سواء من الداعمين للتنظيمات الإرهابية أو غيرهم.

وحول ما قد ينتج عن تأجيل الاستحقاق السياسي القادم، قال المصباحي: إن شهر يوليو المقبل سينتج عنه إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي السياق نفسه، أوضح المصباحي أن ألمانيا وجهت دعوة لكافة الدول المعنية بالملف الليبي لوضع النقاط على الحروف لكافة المسائل العالقة وحلحلة بعض الإشكاليات، محذرًا من عدم التوافق وإقرار يوم الانتخاب؛ لأنه سينسف كل الجهود وسيضع السلطة الليبية المؤقتة في مرحلة اللا شرعية، طالما أن مجلس النواب حدد لها تاريخ 24 ديسمبر القادم لنهاية مهامها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية