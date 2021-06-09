الشيباني: إخوان ليبيا يعملون على إقصاء التيار الوطني من خلال مسودة الدستور

ليبيا – رأى المحلل السياسي عبد الله الشيباني أن إخوان ليبيا يعملون على إقصاء التيار الوطني بواسطة بعض البنود في مسودة الدستور المطروحة.

الشيباني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء، أوضح أن هذا الأسلوب اتبعوه في عام 2012 عندما تبنى أعضاء المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي، والذي بسببه أقصيت كافة الكوادر الوطنية الليبية من مهامها، ومنع بعضها الآخر من الوصول إلى المناصب القيادية.

وأكد أن أسلوب الإخوان متشابه في كل تحركاتهم التي تهدف للبقاء في السلطة لأكبر وقت ممكن، حتى يتمكنوا من السيطرة على كل مفاصل الدولة.

الشيباني أشار إلى أن التعويل حاليًا على التيار الوطني وعلى توحيده لإجراء الانتخابات القادمة تحت أي ظرف، حتى تدوم مرحلة الاستقرار للوصول في نهاية المطاف إلى تحقيق دولة مدنية ديمقراطية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية