وفاء الكيلاني تدرس آلية توحيد صندوق التضامن الاجتماعي

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء أبوبكر الكيلاني، اليوم الأربعاء، آلية توحيد صندوق التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع بمقر الإدارة العامة للهيئة العامة للصندوق بمدينة البيضاء، بحضور رئيس الهيئة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وتطرق الاجتماع إلى عديد المواضيع المتعلقة بالمعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعي، وتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالمنافع وموارد الهيئة، إلى جانب رفع رواتب العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن والهيكل التنظيمي للهيئة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأكدت الوزيرة حرصها على تذليل الصعاب والعراقيل كافة، التي تحول دون قيام هيئة صندوق التضامن الاجتماعي بعملها بالشكل المطلوب خصوصا بعد صدور قرار التوحيد.

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