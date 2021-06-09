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«امغيب»: كلام «المشري» الأخير محاولة لعرقلة الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد النائب سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، الأداء الإعلامي لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – والتي تُبث من تركيا بدعم من قطر.

كتب “امغيب” على حسابه بـ”فيسبوك”: “دعوات ومطالبات بالتقسيم أو الإنفصال أو الفيدرالية، خطاب كراهية وتصعيد إعلامي واعتراف صريح بأن قناة ليبيا الأحرار التي تبث سمومها من تركيا، إنها مدعومة من دويلة قطر ” وفق قوله.

أضاف: “هجوم انتحاري من قبل إرهابي يحمل بصمات داعش على تمركز أمني في سبها، تصريحات الرئيس الجزائري في هذا الوقت وبدون مناسبة، خروج خالد المشري في مؤتمر صحفي خلط فيه المسارات محاولاً عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، ما هو الرابط بين كل هذه الأحداث المتزامنة وأي خطب قادم يخشى من صنع وخطط لكل ماسبق ذكره” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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