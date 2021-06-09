القابضة للاتصالات تطلق مبادرة لدعم الأسر المحتاجة

أطلقت الشركة القابضة للاتصالات مبادرة خيرية لدعم الأسر المحتاجة، بهدف جمع التبرعات عبر الرسائل النصية وإيداعها في حساب خاص لصيانة مساكن تلك الأسر، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة.

وتستهدف المبادرة التي حملت شعار، وتعاونوا، بالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، صيانة 100 مسكن، بقيمة تقديرية هي 5 ألف 0دينار لكل منزل، إلى جانب شراء بطاقات الدفع المسبق لتوفير خدمات صحية وسلع غذائية، حيث سيتم مساعدة 1000 مريض من ذوي الأمراض المزمنة في توفير الأدوية.

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