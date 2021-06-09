الكبير يناقش خطة توفير السيولة للمنطقة الجنوبية

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اليوم الأربعاء مع عضو مجلس النواب صالح همه محمد ,وعميد بلدية غات قوماني محمد صالح خطة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بتوفير السيولة للمنطقة الجنوبية.

وحسب بيان صادر عن المصرف المركزي، الأربعاء، جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية ربط كافة فروع المصارف التجارية بالمنظومات الرئيسية للمنطقة.

اقرأ أيضا: «الجمهورية» يؤكد توافر السيولة في فروعه بـ4 مدن بالمنطقة الغربية

وفي الثالث من مايو الماضي، ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير وإيصال السيولة للمنطقة الجنوبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا