أبو خزام يشرف على إطلاق منظومة لتتبع النزوح في ليبيا

أقيمت بطرابلس ورشة عمل حول إطلاق منظومة لتتبع النزوح في ليبيا، بإشراف وزير الدولة لشؤون المهجرين، أحمد أبو خزام، والذي بين أهمية إطلاق هذه المنظومة لمساعدة النازحين على تسوية أوضاعهم، وتسهيل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم، وتوطين مراكز اقتراع للنازحين لضمان حقهم في المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وعقب الورشة التي حضرها وزراء العدل، والدولة للشؤون الاقتصادية، وشؤون المرأة، تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وكل من الهيئة العامة للمعلومات، بغية تعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الأساسية، وسرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين.

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