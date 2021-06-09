أبو خزام يشرف على إطلاق منظومة لتتبع النزوح في ليبيا

أقيمت بطرابلس ورشة عمل حول إطلاق منظومة لتتبع النزوح في ليبيا، بإشراف وزير الدولة لشؤون المهجرين، أحمد أبو خزام، والذي بين أهمية إطلاق هذه المنظومة لمساعدة النازحين على تسوية أوضاعهم، وتسهيل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم، وتوطين مراكز اقتراع للنازحين لضمان حقهم في المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
وعقب الورشة التي حضرها وزراء العدل، والدولة للشؤون الاقتصادية، وشؤون المرأة، تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وكل من الهيئة العامة للمعلومات، بغية تعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الأساسية، وسرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين.
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