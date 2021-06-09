المشري يعرض على السفير التركي رؤية مجلس الدولة للمسائل المتوقع طرحها في «مؤتمر برلين2»

عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، رؤية المجلس للمسائل المتوقع طرحها خلال مؤتمر برلين الثاني الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري والسفير التركي جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما على كافة الأصعدة، بما يلبي تطلعات الشعبين الليبي والتركي، ويخدم المصالح المشتركة بينهما، كما تطرقا إلى مؤتمر برلين الثاني، الذي سينعقد في 23 من هذا الشهر، وإلى رؤية المجلس الأعلى للدولة للمسائل المتوقع طرحها في المؤتمر.

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وأعلنت الخارجية الألمانية قبل أيام أن الوزير هيكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجها دعوات الحضور لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا إلى الدول والمنظمات الإقليمية المشاركة في عملية برلين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا سيركز على مناقشة ثلاثة ملفات هي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وإنشاء قوات أمن ليبية موحدة. كما سيقيم التقدم المحرز منذ مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020.

وسيشهد المؤتمر الدولي الذي سيعقد بمقر وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين مشاركة السلة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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