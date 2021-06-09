أبو جناح ونورلاند يبحثان التطورات السياسية في ليبيا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح، في اتصال هاتفي مع سفير الولايات المتحدة، ريتشارد نورلاند، عددا من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية، والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات، ودعم مسار اللجنة العسكرية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

من جهته أثنى أبو جناح على جهود نورلاند لدعم وتنفيذ مخرجات الحوار السياسي، وحرصه على أهمية العلاقات بين البلدين.

فيما أشار نورلاند إلى أهمية تكاتف الجهود لمكافحة الإرهاب، معربا عن تطلع بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أهمية مشاركة جميع الشرائح الفاعلة بالمنطقة الجنوبية في جهود الاستقرار، ودعم لقاء برلين المرتقب.

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