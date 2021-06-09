اللواء المحجوب: القوات المسلحة حررت 40 مختطفاً من أيدي عصابة لتهريب البشر

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إن قوة خاصة من القوات المسلحة وبالتعاون مع البحث الجنائي بمنطقة الشويف على الطريق الصحراوي، تمكنت من فك أسر 40 مواطنا قامت عصابة باختطافهم والعمل على ابتزاز أهاليهم بطلب فدية عن كل واحد منهم .

اللواء المحجوب، وفي إيجاز صحفي له اليوم الأربعاء، أضاف: “ورد بلاغ من أحد سائقي سيارات الأجرة عن اشتباه في اختطاف 13 من المواطنين المصريين العابرين لمناطق وسط الجنوب الغربي أثناء عبورهم الطريق القادمين منها في اتجاه منطقة الشويرف على الطريق الصحراوي ، وبعد التحري وتجميع المعلومات تحركت القوة المشكلّة بسرعة وعند مهاجمتها لمواقع الاحتجاز السرّية لهذه العصابة تم اكتشاف وجود 40 مواطن من دول السودان وبنجلاديش ومصر، ليتبين ان هذه العصابة هي شبكة تهريب للبشر وابتزاز لأهاليهم بعد تسهيل عبورهم لطرق، تهريب صحراوية”.

وتابع: “استطاعت القوات المسلحة من خلال نقاط التفتيش والدوريات الصحراوية تضييق الخناق على هذه المجموعات التي تنشط في المنطقة الغربية وزادت نشاطها في بني وليد ومحيطها بعد عودة القوات المسلحة من محيط العاصمة”.

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