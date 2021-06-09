الكبير: استعرضنا جهود بناء قدرات المركزي مع ممثل البنك الدولي وتوفير السيولة للمنطقة الجنوبية مع أعضاء النواب عن المنطقة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق عمر الكبير بمكتبه صباح اليوم الأربعاء مع ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر، اجتماعاً، بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب البيان، ركز الاجتماع على استعراض الجهود المشتركة بين مصرف ليبيا المركزي والبنك الدولي في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني، والمشاريع التي يعتزم البنك الدولي تقديمها لمصرف ليبيا المركزي في إطار التعاون بين المؤسستين، وفق قوله.

وفي سياق متصل اجتمع الكبير مع عضوي مجلس النواب محمد همه وقوماني صالح، وذلك لمناقشة خطة المصرف المركزي المتعلقة بتوفير السيولة للمنطقة الجنوبية وإمكانية ربط كافة فروع المصارف التجارية بالمنظومات الرئيسية للمنطقة.

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